Також президент Євроради був змушений прямо пояснювати Орбану, що він не уповноважений представляти ЄС на світовій арені.

Угорщина опинилася у "м'якій ізоляції" з боку європейських країн після скандального турне угорського прем’єра Віктора Орбана до Москви та Пекіна. Про це пише Politico.

У липні Угорщина за принципом ротації стала головуючою в Раді ЄС. Цей статус надав Будапешту повноваження визначати порядок денний блоку та проводити низку зустрічей з іншими європейськими чиновниками до кінця року. Але Орбан негайно використав президентство для власної самопроголошеної "миротворчої місії", відвідавши Росію, Китай і США (для зустрічі з Дональдом Трампом).

М'який бойкот

Такі дії угорського прем’єра обурили європейських союзників, і вони почали тихенько саботувати неформальні зустрічі в межах порядку денного ЄС, які Угорщина влаштовує в Будапешті. Наприклад, у вівторок багато країн ЄС не відправили своїх міністрів на зустріч енергетичних чиновників.

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Естонія, Фінляндія, Литва та Швеція підтвердили виданню Politico, що не надсилатимуть своїх високопоставлених міністрів на такі неформальні зустрічі в Будапешті. Латвія та Словенія також заявили, що розглядають це або приймають рішення в кожному конкретному випадку.

"Країни-члени значно знизили свій рівень участі [в організованих Угорщиною заходах]. Не можна було дозволяти Угорщині взяти на себе роль головуючого", — сказав на умовах анонімності високопоставлений європейський дипломат.

Неназваний естонський чиновник заявив виданню, що своїм турне Орбан "зловживав" головуванням Угорщини в ЄС і тим самим завдав серйозної шкоди авторитету своєї країни в очах інших держав-членів.

"Дії Угорщини під час головування є шкідливими і повинні мати наслідки", — заявила шведська міністерка у справах ЄС Джессіка Розволл.

Група членів Європейського парламенту навіть вимагала від ЄС позбавити Угорщину права голосу, стверджуючи, що Орбан "вже завдав значної шкоди, використовуючи та зловживаючи роллю голови Ради ЄС".

Орбану пояснили, що він стрибнув вище голови

За даними Financial Times, президент Ради Європейського союзу Шарль Мішель був змушений написати листа Віктору Орбану, в якому пояснив, що угорський прем’єр не має повноважень представляти Євросоюз на світовій арені.

"Ротаційне головування в Раді не має жодної ролі в представленні Союзу на міжнародній арені і не отримало мандата Європейської Ради на участь від імені Союзу", — написав Шарль Мішель в листі Орбану, з яким ознайомилося видання.

У цьому листі Мішель також відкинув заяви Орбана про те, що досі Євросоюз проводив "провоєнну політику" у питаннях України.

"Це зовсім навпаки. Росія є агресором, а Україна є жертвою, яка здійснює своє законне право на самооборону", — написав Мішель у листі Орбану, додавши що "жодна дискусія про Україну не може відбуватися без України".

Дипломатичне турне Орбана

Як писав УНІАН, 2 липня угорський прем’єр Віктор Орбан приїхав до Києва, що стало першою зупинкою його великого турне. На зустрічі із Володимиром Зеленським він висунув пропозицію негайно розпочати переговори з РФ, але отримав закономірну відмову.

5 липня Орбан поїхав до Москви обговорити з Путіним його бачення війни в Україні. Цей візит одразу розкритикували в ЄС.

8 липня Орбан зустрівся з китайським лідером Сі Цзіньпіном у Пекіні. Ця поїздка, як і попередні, подавалася під соусом мирних зусиль Угорщини.

Після того Орбан полетів до Вашингтона, де проходив офіційний саміт країн НАТО. Там він провів низку зустрічей, зокрема і з Дональдом Трампом, який наразі не обіймає жодних державних посад. І на тій зустрічі він теж обговорював "мир в Україні".

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