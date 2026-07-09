'Не повністю мирне середовище': НАТО підвищує роль повітряного патрулювання в Балтії

Раніше можливості місії передбачали лише виявлення і супровід російських літаків біля кордон трьох балтійських країн.

В НАТО погодились вдосконалити багаторічну місію з повітряного патрулювання в Балтії до рівня протиповітряної оборони. Пілоти отримають ширші можливості, у тому числі, щоб знищувати "об’єкти, які становлять загрозу". Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа, передає Reuters.

Місія повітряного патрулювання у Литві, Латвії та Естонії була започаткована у 2014 році. В межах місії авіація виявляла та супроводжувала російські військові літаки, що летіли біля цих трьох країн.

У цьому році над Естонією та Латвією були збиті дрони, імовірно українського походження, що збилися з курсу. У зв’язку з цим в НАТО заявили, що це перші випадки відкриття вогню літаками місії повітряного патрулювання для захисту Альянсу

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"(Нинішня) місія з повітряного патрулювання призначена для мирного часу, коли реакція винищувачів передбачає супровід. У такий спосіб ми показуємо, що беремо до уваги інциденти. Це певним чином стримування. Але те, що відбувається сьогодні – не є повністю мирним середовищем", - наголосив Науседа.

Як повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсакхна, оновлена місія матиме "більшу гнучкість і швидше реагування на повітряні загрози".

Нині літаки повітряного патрулювання в Балтії здіймаються у повітря, щоб зустріти та ідентифікувати кожен російський військовий літак, що летить над міжнародними водами, що прилягають до трьох країн Балтії - від російського ексклаву Калінінград до Фінської затоки, і аж до кордону власне з Росією.

Авіація НАТО над Балтійським регіоном

Як відомо, винищувачі місії повітряної поліції НАТО час від часу змушені злітати в небо над Балтійським регіоном для ідентифікації та супроводу російських літаків. Це відбувається у випадку загрози порушення російськими літаками повітряного простору балтійських країн. Задача місії – попередити російські літаки під час супроводу і пересвідчитись, що ті відлетіли подалі від повітряного простору країн Балтії.

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