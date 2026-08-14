У лісі в Румунії впав черговий 'Шахед', який не помітив жоден радар (відео)

У Міноборони дізналися про дрон від місцевих жителів.

В Румунії, за кілька кілометрів від кордону з Україною, впав безпілотник, який до того деякий час летів над територією країни. Про це повідомило Міністерство національної оборони Румунії.

Cьогодні, 14 серпня, міністерство отримало повідомлення про падіння безпілотника в районі Лункавіца, повіт Тулча. Це приблизно за п'ять кілометрів від кордону з Україною. Повідомлення надійшло телефонним дзвінком за номером екстреної допомоги 112.

"Згідно з наявними на даний момент даними, повітряна ціль не була виявлена системами радіолокаційного спостереження, оскільки вона летіла на дуже низькій висоті", - зазначають в оборонному міністерстві Румунії.

При цьому повідомляється, що безпілотник розбився в лісистій місцевості. Її обстежує команда Міністерства національної оборони за допомогою гелікоптера IAR PUMA 330 SOCAT. За попередньою інформацією, падіння не спричинило жертв. Однак місцеві ЗМІ додали, що на місце виїжджали пожежні команди, оскільки там виникла пожежа.

Російські дрони у Румунії - останні новини

Нагадаємо, що за даними Міністерства оборони Румунії, російські безпілотники 33 рази вторглися в національний повітряний простір з початку війни з Україною. Тільки наприкінці липня за три дні було збито три дрони. Зокрема, 26 липня румунський пілот винищувача F-16 збив російський безпілотник над Чорним морем. Міноборони країни повідомило, що безпілотник було збито о 10:13 ранку за 12 км на північний схід від міста Суліна, над територіальними водами.

Президент Румунії Нікушор Дан прокоментував інцидент. Він наголосив, що неприпустимо й нетерпимо, щоб Російська Федерація продовжувала порушувати повітряний простір Румунії, який водночас є повітряним простором НАТО та повітряним простором Європейського Союзу. У МЗС Румунії викликали російського посла через цей інцидент.

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