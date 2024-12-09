Мова йде про Ан-72, СУ-24МР та Іл-20.

Міністерство оборони Нідерландів повідомило про перехоплення над Балтійським морем трьох літаків Російської Федерації.

Згідно із заявою, два багатоцільових винищувачі F-35, які моніторять повітряний простір НАТО на східному кордоні від початку грудня, здійснили свої перші перехоплення з Естонії. Мова йде про операції QRA, які проводяться при наближенні до повітряного простору літаків, які не ідентифікують себе.

У п'ятницю QRA була активована двічі. Спочатку військові виявили транспортний літак Ан-72 та СУ-24МР, який збирає радіоелектронні розвіддані. У другій половині дня вони зафіксували літак-розвідник Іл-20. F-35 дистанційно супроводили літаки до кордону зони відповідальності НАТО.

Відео дня

Міністр оборони країни Рубен Брекельманс заявив, що військослужбовці Нідерландів перебувають в Естонії заради захисту спільного повітряного простору від російських загроз:

"Як знову показала п'ятниця, російські війська активно діють поблизу повітряного простору НАТО в багатьох відношеннях".

Перехоплення російських літаків

Як відомо, літаки країни-агресора систематично перехоплюють у повітряному просторі НАТО. У серпні винищувачі F-16 ВПС Польщі перехопили над Балтією російський літак-розвідник Іл-20.

А навесні минулого року російський винищувач Су-27 протаранив американський безпілотний літальний апарат MQ-9 Reaper над Чорним морем.

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