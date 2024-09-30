Інцидент стався ще 23 вересня, але про нього стало відомо тільки тепер.

Американські військові перехопили російський військовий літак біля берегів Аляски.

Інцидент стався ще 23 вересня, але про нього стало відомо тільки зараз, коли командування повітряно-космічної оборони Північної Америки оприлюднило відео перехоплення.

Як розповіли військові, тоді літаки NORAD провели безпечне перехоплення російських військових літаків у зоні ППО Аляски.

"Поведінка одного російського Су-35 була небезпечною, непрофесійною і наражала на небезпеку всіх - це не те, що можна побачити у професійних військово-повітряних силах", - прокоментували у ВПС США.

Перехоплення російських літаків

1 березня німецькі винищувачі вперше перехопили російські літаки поблизу територіальних вод Латвії. Як тоді повідомили Військово-повітряні сили Латвії, винищувачі вилетіли з латвійської військової бази "Ліелварде". То був перший випадок, коли німецькі винищувачі Eurofighter вирушили на таку місію.

Вдруге такий самий випадок трапився 13 вересня. Тоді німецькі винищувачі вилетіли на перехоплення російських літаків над Балтикою. Зокрема, над Балтійським морем були помічені дальній протичовновий літак Ту-142 і винищувач Су-30 ВПС РФ. Російські літаки не повідомили про план польоту і відключили транспондер.

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