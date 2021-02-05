МЗС РФ повідомило про оголошення персонами non grata співробітників дипломатичних представництв Швеції, Польщі і Німеччини через присутність на мітингах на підтримку критика Кремля Олексія Навального.

Міністерство закордонних справ України солідарне з європейськими дипломатами, яких вислали з Росії через нібито участь у мітингах на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомляється у Telegram-каналі МЗС.

"МЗС України висловлює солідарність з дипломатами ФРН, Швеції та Польщі, яких Росія висилає з надуманих причин", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що рішення РФ суперечить Віденській конвенції і є "черговим прикладом брутального порушення Росією своїх зобов’язань згідно з міжнародним правом".

Висилка європейських дипломатів із Росії: що відомо

5 лютого МЗС РФ повідомило про оголошення персонами non grata співробітників дипломатичних представництв Швеції, Польщі і Німеччини через присутність на мітингах на підтримку критика Кремля Олексія Навального.

"Дипломатам був заявлений протест у зв'язку із зафіксованою участю дипломатичних співробітників генеральних консульств Королівства Швеція і Республіки Польща в Санкт-Петербурзі і Посольства Федеративної Республіки Німеччина в Москві в незаконних акціях 23 січня 2021 року. Було підкреслено, що такі дії з їхнього боку є неприйнятними і не відповідають їх дипломатичному статусу", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Антоніна Доломанжи