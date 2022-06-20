Загалом за тиждень ІТ-армія атакувала понад 400 російських онлайн-ресурсів.

Виступ президента РФ Володимира Путіна на Петербурзькому міжнародному економічному форумі минулого тижня зірвала саме українська ІТ-армія.

Про це прес-служба Міністерства цифрової трансформації повідомила в своєму Telegram-каналі, інформуючи про успіхи української IT-армії за минулий тиждень.

"Атаки на базу акредитації економічного форуму, який відбувався в Петербурзі, змусили перенести виступ Путіна на годину. Це зіпсувало його зустріч із військовими кореспондентами та зменшило кількість огидної пропаганди від головного терориста світу", - йдеться в повідомленні.

Не оминула українська ІТ-армія і регіональні суди РФ. Інформація на ресурсах російських регіональних судів вже кілька тижнів залишається недоступною через постійні кібератаки.

В Мінцифри також зазначили, що IT-армія вивела з ладу онлайн-ресурси терористичних утворень на тимчасово окупованих територіях України.

Крім того, IT-армія продовжує стримувати пропаганду та не зупиняє "профілактичні" роботи з російськими ЗМІ.

Загалом за тиждень ІТ-армія атакувала понад 400 російських онлайн-ресурсів.

Російські ЗМІ повідомили, що Путін 17 червня був вимушений перенести свій виступ на Петербурзькому міжнародному економічному форумі через масовані ddos-атаки на системи зібрання. Атаки на ресурси та систему акредитації ПМЕФ тривали 16-17 червня.

IT-армія України - довідка УНІАН

Довідка УНІАН. IT-армія України – спільнота IT-спеціалістів, створена наприкінці лютого 2022 року для нейтралізації ворога в інформаційному та кіберпросторі. До складу ІТ-армії входять понад 300 тис. волонтерів. ІТ-армія об’єднала як українських, так і іноземних професіоналів.