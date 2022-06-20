Окупант у розмові з дружиною заздрить старшині-мародеру.

Дозвіл на мародерство в Україні окупантам дав особисто Володимир Путін, тому крадіжки під час війни не вважаються злочином і не караються.

Про це йдеться у новому перехопленні СБУ.

Окупант у розмові з дружиною заздрить старшині, який "намародерив телевізори, пральні машинки, гриль, все гребе".

"Тобто це, коротше, не карається, що ми мародеримо. Це дозволено. Путін дозволив же. Указ давав, що мародерство дозволено", - розповідає він.

Окупант вже склав "бізнес-план" і для початку хоче накрасти собі військову екіпіровку, адже обмундирування на "спецоперацію" їм доводиться купувати самим.

"Я сиджу в цих берцях, а вони, знаєш, як чешки, е**ть. Ну, просто чешки. А візьми наші статутні: по два кілограми берець важить. У них, по-перше, нога пітніє. А ці - продуває. З вентиляційною тканиною, ну ох**ні", - захоплюється він.

Як повідомляв УНІАН, СБУ показала, як окупанти на Сумщині "демілітаризували" магазин.

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