Представник департаменту повторив обіцянку президента Джо Байдена.

Витік у мережу секретних документів Сполучених Штатів Америки щодо України ніяк не повпливає на надання їй допомоги у протистоянні Російській Федерації.

Про це заявив заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател під час брифінгу, пише Укрінформ. На запитання журналіста, як цей інцидент може вплинути на поточні операції, він сказав, що рішення щодо їх планування та проведення приймається військовим керівництвом України.

"Ми надалі забезпечуватимемо підтримку України на тлі жорстокої агресії Російської Федерації стільки, скільки буде потрібно", - додав Пател.

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Витік секретних документів Пентагону: що відомо

Днями журналісти звернули увагу на те, що у соціальних мережах з'явилися засекречені документи з деталями плану Сполучених Штатів та НАТО з оснащення української армії перед контрнаступом.

Аналітики відзначили, що деякі розділи могли змінити, зокрема - у документах були завищені втрати ЗСУ і занижені втрати армії РФ. Вони вважають, що це може свідчити про "російський слід".

В українській розвідці закликали українців не хвилюватися через публікацію цих документів та зазначили, що у них міститься викривлена інформація. Крім того, вони додали, що потреби Збройних сил України неодноразово обговорювалися публічно.

Водночас CNN пише, що Україна нібито змінила свої плани щодо військових операцій після публікації цих документів.

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