За підрахунками голови Єврокомісії, в 1999-2021 роках ЄС збільшив витрати на оборону на 20%, Китай – на 600%, а Росія – на 300%.

У найближчі 10 років Європейський Союз потребуватиме 500 мільярдів євро інвестицій на оборонний сектор. Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Politico з посиланням на трьох офіційних осіб, знайомих з ходом переговорів.

Видання зазначає, що незрозуміло, чи входять у цю цифру гроші на продовження постачання зброї Україні. При цьому фон дер Ляєн підкреслила, що в 1999-2021 роках, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ЄС збільшив витрати на оборону на 20 відсотків, Китай – на 600 відсотків, а Росія – на 300 відсотків.

"Це було до того, як Москва значно збільшила витрати за останні два роки. ... За словами одного з чиновників, ЄС мав би дефіцит 400 мільярдів євро за сьогоднішніми цінами. Питання в тому, як профінансувати 500 мільярдів євро", - процитував фон дер Ляєн один зі співрозмовників ЗМІ. Відео дня

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У четвер, 27 червня, Київ підписав безпекові угоди з Євросоюзом, Литвою і Естонією. Президент України Володимир Зеленський запросив лідерів інших європейських країн долучитися до підписання таких угод.

Також УНІАН повідомляв, що Україна отримала від ЄС транш майже на 2 мільярди євро. Наступні транші в межах програми Україна отримуватиме щоквартально.

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