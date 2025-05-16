Вітакер зазначив, що США обговорять будь-які зміни у військах із союзниками, щоб уникнути будь-яких прогалин у безпеці.

Сполучені Штати Америки почнуть переговори з європейськими союзниками про скорочення американських військ у Європі наприкінці цього року. Про це заявив посол США в НАТО Метью Вітакер, пише Reuters.

На прохання прокоментувати повідомлення про те, що адміністрація Трампа розглядає можливість виведення військ з Європи, Вітакер сказав, що "нічого не визначено".

"Але щойно ми це зробимо, ми проведемо ці переговори в структурі НАТО. Це буде визначено після саміту, десь наприкінці року, ми почнемо ці переговори... Усі наші союзники готові це зробити", - сказав він, маючи на увазі саміт НАТО в Гаазі в червні.

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Вітакер зазначив, що США обговорять будь-які зміни у військах із союзниками, щоб уникнути будь-яких прогалин у безпеці.

"США понад 30 років бажають (скоротити війська в Європі), президент Трамп тільки-но сказав, досить, це станеться, і це станеться зараз, це буде організовано, але ми більше не будемо терпіти зволікання в цій ситуації... Нам просто потрібно опрацювати практичні наслідки", - пояснив посол.

Вітакер сказав, що США не виходять з альянсу:

"Сполучені Штати залишаться в цьому альянсі, і ми будемо великим другом і великим союзником".

Він застеріг Європейський союз від обмеження європейських оборонних закупівель для компаній із країн, що не входять до ЄС, заявивши, що це підірве оперативну сумісність НАТО, сповільнить переозброєння Європи, збільшить витрати і задушить інновації.

Виведення військ США з Європи

Міністр оборони США Піт Гегсет сказав союзникам по НАТО в лютому, що "суворі стратегічні реалії не дозволяють Сполученим Штатам Америки зосередитися насамперед на безпеці Європи".

У березні The Atlantic повідомляв, що Гегсет і віцепрезидент Дж. Д. Венс скаржилися на європейських союзників у чаті. Гегсет висловив свою "відразу до європейського халявництва".

Такі коментарі підігріли європейські побоювання з приводу прихильності США до НАТО, поряд із погрозами Трампа не захищати членів, які витрачають занадто мало на оборону, і його небажанням продовжувати підтримувати боротьбу України проти вторгнення Росії.

Дослідження Міжнародного інституту стратегічних досліджень засвідчило, що гіпотетичне виведення військ США з Європи зробить членів НАТО на континенті вразливими для російської загрози і зіткнеться з "суворим вибором" щодо того, як заповнити величезні прогалини.

Важливо, що витрати на аналогічну заміну обладнання та персоналу США складуть приблизно 1 трильйон доларів за 25 років. Це включає одноразові витрати на закупівлю в розмірі від 226 до 344 мільярдів доларів - залежно від якості обладнання, що закуповується, - і додаткові витрати, пов'язані з військовим обслуговуванням, персоналом і підтримкою.

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