Раніше на таку можливість натякнув прем'єр Ізраїлю Нетаньяху.

Іранські топ-посадовці в індивідуальному порядку ведуть переговори з Москвою щодо можливої втечі в Росію в разі подальшого погіршення ситуації в країні на тлі війни з Ізраїлем. Про це повідомляє Iran International з посиланням на обізнані джерела.

Зокрема видання отримало інформацію, що Алі Асгар Хіджазі, заступник керівника апарату Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, веде перемовини з російськими чиновниками щодо можливого виїзду з Ірану для себе та своєї родини. За даними джерела, високопоставлений російський чиновник запевнив Хеджазі, що в разі чого Москва "сприятиме його евакуації через безпечний коридор".

При цьому стверджується, що інші іранські чиновники отримали аналогічні запевнення, а деякі з них уже підготували конкретні шляхи втечі.

Відео дня

Напередодні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у відеозверненні теж натякнув на щось подібне, заявивши, що іранські високопосадовці вже "пакують валізи".

Ірано-Ізраїльська війна: останні новини

Як писав УНІАН, Ізраїль завдав повітряного удару по аеродрому міста Мешхед у північно-східній частині Ірану. Це найдальший ізраїльський удар за весь час існування єврейської держави. Попередній рекорд було поставлено 40 років тому.

Також ми розповідали, що Іран убив п'ятьох українців, зокрема трьох неповнолітніх дітей, під час одного з ракетних ударів по Ізраїлю. Іранська ракета влучила в житловий будинок.

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