Ізраїльський F-35 збив в Ірані російський Як-130: що відомо про ці літаки

Російський Як-130 військові вважають "літаючою партою" для підготовки елітних авіаторів.

Ізраїльський винищувач п'ятого покоління F-35I Adir в ході військової операції в Ірані знищив борт російського виробництва Як-130 безпосередньо над Тегераном. Ця повітряна дуель стала першим підтвердженим збиттям пілотованого апарата цим типом літака, наголошує пресслужба Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

"В небі над Тегераном ізраїльський винищувач F-35I Adir збив іранський винищувач Як-130 ВПС Ірану. Це перший у світі випадок, коли пілотований винищувач був збитий реактивним винищувачем F-35", – йдеться у повідомленні.

Російський Як-130 військові вважають гарним тренувальним літаком для підготовки елітних авіаторів. Проте він здатен нести й озброєння та виконувати бойові місії і є надманевровим апаратом.

Відео дня

Що особливого у винищувачі F-35I Adir

Це літак п'ятого покоління розробки Lockheed Martin вартістю близько 100 млн доларів залежно від модифікації. Ізраїль модифікував американ ський стелс-винищувач спеціально під власні потреби. Сьогодні ВПС країни мають пів сотні таких машин. Згодом їхню кількість доведуть до сімдесяти п’яти.

Версія Adir значно потужніша за базову модель. Вона несе вісім тонн боєприпасів, а спеціальні модулі на крилах розширюють можливості пілота. Ізраїль першим у світі почав використовувати F-35 у боях ще шість років тому.

Яка ситуація з бойовими діями в Ірані

Біля берегів Шрі-Ланки затонуло іранське судно після атаки невідомого підводного човна. За останніми даними вдалось врятувати 79 людей.

Дональд Трамп заявив, що США знищили 17 іранських кораблів і один підводний човен. Це сталось в результаті операції "Епічна лють", що зараз триває. До операції вже залучено близько 50 тисяч бійців армії США та понад 200 літаків.

ОАЕ, які страждають від іранських ударів, розмірковують над можливістю дати військову відповідь Тегерану. Ця країна з початку військових дій зазнала понад 800 ударів з боку Ірану.

Вас також можуть зацікавити новини: