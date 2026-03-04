Це перший випадок, коли F-35 Ізраїлю знищив пілотований винищувач противника.

Ізраїльський винищувач F-35 збив пілотований літак російського виробництва Як-130 у повітряному просторі над Тегераном.

Про це повідомила прес-служба Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

"Нещодавно винищувач F-35і ВПС Ізраїлю ("Адір") збив винищувач ЯК-130 ВПС Ірану в небі Тегерана", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

За даними ізраїльських військових, це перший випадок, коли F-35 Ізраїлю знищив пілотований винищувач противника.

Що відомо про Як-130

У 2023 році Російська Федерація доставила в Іран перші навчально-бойові літаки Як-130.

За даними порталу "Мілітарний", Як-130 почали розробляти російське державне конструкторське бюро ім. Яковлєва спільно з італійською компанією Alenia Aermacchi. Літак створювали для заміни учбово-тренувального літака L-39. Однак італійці швидко війшли з проєкту, та після цього створили власну версію навчально-бойового літака – M-346.

Росіяни завершили розробку літака і тепер виробляють Як-130 на Іркутському авіаційному заводі. Українська компанія "Мотор-Січ" раніше постачала для цих машин реактивні двигуни АІ-222-2.5. У 2015 році РФ заявила про повну локалізацію виробництва двигунів на виробничому комплексі "Салют".

Росіяни позиціонують Як-130 як літак, що можна використовувати для підготовки пілотів бойових літаків 4-го та 5-го покоління.

Війна з Іраном - більше новин

Нагадаємо, що біля берегів Шрі-Ланки після атаки підводного човна затонуло іранське судно - . Щонайменше 101 людина вважається зниклою безвісти. 32 моряки були врятовані.

Вас також можуть зацікавити новини: