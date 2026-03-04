Такі акумулятори необхідні для балансування попиту та пропозиції на ринку електроенергії.

Аналітики помітили, як Китай непомітно почав домінувати в ще одній галузі глобального енергетичного переходу: довгостроковому зберіганні енергії.

Як пояснили автори Bloomberg, на відміну від звичайних літій-іонних акумуляторів, які триають енергію до 4 годин, накопичувачі енергії тривалого часу, або LDES, можуть утримувати та вивільняти електроенергію протягом багатьох годин або днів.

"Оскільки періодичні відновлювані джерела енергії стають більшою частиною світового енергопостачання, LDES вкрай необхідний для балансування попиту та пропозиції енергії, і Китай стрімко випереджає решту світу", - наголосили автори.

Зазначається, що минулого року у світі було додано рекордні 9,6 гігават-годин нових потужностей LDES. Це приблизно на 30% більше, ніж у 2024 році. При цьому майже усі вони були побудовані у Китаї.

Аналітики BloombergNEF пояснюють лідерство Китаю в цьому секторі значною політичною підтримкою. Вони нагадали, що Пекін визначив LDES як ключовий компонент своєї дорожньої карти з нульовим рівнем викидів у 2023 році. Наступного року енергетичний регулятор Китаю запустив 56 пілотних проєктів.

Автори додали, що по всьому світу на розробці перебувають проекти LDES загальною потужністю 422 гігават-години. 95 відсотків з них заплановано на Китай. 2 відсотки від усіх запланованих проектів знаходяться в США, що ставить їх на друге місце з великим відривом.

LDES становить відносно невелику частину загального ринку накопичення енергії, на якому минулого року було встановлено приблизно 247 гігават-годин нових потужностей. Більшість із них становили літій-іонні акумулятори. Але "довготривалі системи дозволяють мережам перенаправляти великі обсяги відновлюваної енергії протягом триваліших періодів. Тому їх впровадження різко прискорюється.

Нові типи акумуляторів

Нагадаємо, що розробники з Німеччини створили модель безлітієвого акумулятору нового покоління. Акумулятора система працює на основі алюмінієво-графітових двоіонних батарей (AGDIB). Заявляється, що система підтримує швидке заряджання і розряджання, витримує високі струми та підходить для стабілізації електромережі.

