Ця зброя Україні вже не дістанеться: Сікорський про вплив війни в Ірані

Війна в Ірані відволікає увагу світових лідерів від України та скорочує обсяг доступних для неї озброєнь.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає Reuters. "Це також відволікає політичну увагу від важливих питань. Для нас, очевидно, як сусідів України, результат героїчної оборони українців з російською агресією є дуже важливим", - зазначив міністр.

Особливо він висловив занепокоєння щодо впливу поточного конфлікту на Близькому Сході на постачання зброї Україн. Сікорський зазначив, що в ході операції проти Ірану використовується величезна кількість крилатих ракет і протиракетних засобів, і це зовсім не грає на користь України:

"Те, що було використано, точно не буде доступне для передачі чи навіть продажу Україні. Це сумний, але неминучий результат".

Вплив війни в Ірані на Україну

2 березня президент Володимир Зеленський заявляв, що війна в Ірані несе додаткові ризики для України, але є неочікуванний позитив.

За словами Зеленського, якщо в Ірані буде затяжна війна, то це становитиме ризик значних витрат для протиповітряної оборони України. "Якщо буде довга війна, то у близькосхідних партнерів буде дефіцит ППО. Ви бачите, що вони використовують ППО проти "Шахедів"", - пояснив тоді президент.

В той же день Зеленський деталізував, що від партнерів поки не було сигналів про зменшення кількості поставок ракет PAC-3 для України на тлі війни на Близькому Сході.

