Блокада Ормузької протоки може зупинити експорт з ключових нафтових країн: що буде з цінами

Постачання сирої нафти з Іраку та Кувейту може бути припинено протягом декількох днів.

Ціни на нафту залишатимуться високими в найближчому майбутньому. Трейдери оцінюють ризик перебоїв постачання через Ормузьку протоку на тлі розширення конфлікту на Близькому Сході.

Агенство Reuters пише, що постачання сирої нафти з Іраку та Кувейту може бути припинено протягом декількох днів, якщо Ормузька протока залишатиметься закритою. Аналітики банку J.P. Morgan прогнозують втрати пропозиції до 4,7 млн барелів на добу.

Аналітики ANZ підвищили середній прогноз ціни нафти Brent до 90 доларів за барель, а прогноз для скрапленого газу (СПГ) до 17 доларів за мільйон британських теплових одиниць на перший квартал 2026 року.

У свою чергу аналітики однієї з найбільших інвестиційних компаній Goldman Sachs також підвищили на 10 доларів прогноз середньої ціни Brent на другий квартал 2026 року до 76 доларів за барель, а для американської West Texas Intermediate (WTI) - на 9 доларів - до 71 долара. Також там переглянули прогнози на четвертий квартал 2026 року - для Brent до 66 доларів, а для WTI до 62 доларів. За останні дві сесії Brent і WTI зросли приблизно на 5% або більше.

Ситуація в Іраніта ціни на нафту - останні новини

2 березня в Ірані заявили про закриття Ормузької протоки. При цьому Корпус вартових ісламської революції в той же день повідомив про атаку на нафтовий танкер, який намагався пройти через Ормузьку протоку.

4 березня на тлі нових атак на Близькому Сході та обговорення трейдерами плану США щодо страхування та супроводу танкерів, що проходять через Ормузьку протоку, ціни на нафту продовжили зростання.

