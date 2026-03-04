ЄС створює систему зв'язку, що може перевершити Starlink: єврокомісар розкрив деталі

За словами Кубілюса, ніхто не вірив, що Європа зможе зробити щось краще за американців.

Система зв'язку IRIS², початковий етап впровадження якої в Євросоюзі запланований на 2029 рік, технологічно може бути кращою за Starlink. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода сказав комісар ЄС з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.

Його запитали, чи існує в ЄС альтернатива супутниковому звʼязку Starlink, який зараз Україна використовує на передовій. Він визнав, що ЄС дещо відстає в цьому напрямку.

"У нас є дуже чіткий план – так звана система IRIS², початковий етап якої запланований на 2029 рік. Деякі експерти кажуть, що технологічно вона може бути кращою за Starlink. Зараз ми створюємо GovSatCom, який об’єднує наявні урядові ресурси різних держав. Це дає можливість забезпечити принаймні захищений зв’язок для держав-членів", - сказав Кубілюс.

Він зауважив, що для зв’язку недостатньо лише супутників – потрібні ще й наземні приймачі.

"І тут ми знову трохи відстаємо, надолужуємо. Уже наступного року плануємо додати до GovSatCom комерційні комунікаційні послуги. Тож ми рухаємося в різних напрямках, але до однієї мети", - наголосив він.

За словами Кубілюса, коли в ЄС створювали систему супутникової навігації, то ніхто не вірив, що Європа зможе зробити щось краще за американців. Він вважає, що сьогодні Galileo утричі точніша за GPS, тому країни ЄС технологічно сильні, але потрібно більше часу, щоб ухвалити рішення і розпочати розвиток певних проєктів.

"Тож я не буду сперечатися з експертами, які кажуть, що вона може бути кращою за Starlink. Передусім ми плануємо використовувати квантові технології для шифрування сигналів, що означає значно вищий рівень безпеки й захищеності зв’язку", - сказав єврокомісар.

Він зазначив, що зараз для ЄС дуже важливо побудувати супутникову систему.

"2029 рік настане дуже швидко, наші плани амбітні, і я абсолютно впевнений, що ми це реалізуємо. А якщо вона буде кращою за Starlink, як кажуть експерти, ми будемо ще більш задоволені", - наголосив Кубілюс.

Як повідомляв УНІАН, ще рік тому Європа пропонувала створити власну альтернативу системі супутникового зв'язку Starlink, власником якої є американський мільярдер Ілон Маск. Тоді видання Financial Times писало, що таке рішення можуть прийняти після погроз США відключити зв'язок в Україні.

Зокрема у "Білій книзі" Європейської комісії з питань оборони йшлося про те, що Брюссель повинен фінансувати доступ українських військових до послуг, які можуть бути надані комерційними провайдерами, що базуються в ЄС.

Командир РДК (Російського добровольчого корпусу) Денис Капустін зазначав, що позбавлення можливості РФ використовувати Starlink на території України дуже сильно вплинуло на спроможності російських окупантів. За його словами, російські полонені визнають, що відключення Starlink дуже сильно вплинуло на систему ведення боїв, способи передачі сигналу.

