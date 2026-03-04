Україна не отримає аварійні кіловати від Словаччини: контракт з 'Укренерго' розірвуть

Керівник оператора системи передачі Словаччини вважає, що після цього рішення санкцій не буде.

Словацький оператор системи передачі SEPS на вимогу прем’єр-міністра країни Роберта Фіцо розірве договір про аварійні поставки електроенергії з українською компанією "Укренерго". Про це після засідання уряду Словаччини, який підтримав свого очільника, повідомив директор державної компанії Мартін Магат.

За його даними, востаннє Україна отримала "аварійні" кіловати зі Словаччини в січні 2026 року. Розірвання договору, на думку посадовця, не спричинить для Словаччини жодних санкцій.

Магат додав, що за його інформацією, Україна вже просила про аварійні поставки, але не отримала їх. Водночас керівник держкомпанії не сказав, чи підтримує це рішення.

"Не йдеться про те, чи я з цим згоден, чи ні", – зазначив Магат.

Він також підтвердив, що комерційний імпорт електроенергії триває.

Нафтопровід "Дружба" - останні новини

12 лютого міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що після російського удару 27 січня транзит нафти нафтопроводом "Дружба" було припинено.

Попри заяву українського міністра Словаччина і Угорщина звинувачували саме Київ у припиненні постачання російської нафти та частково реалізували заходи у відповідь. 18 лютого міністр закордонних справ Угорщини Петр Сійярто заявив, що Будапешт зупинив експорт дизельного палива в Україну і не планує його відновлювати, поки не буде відновлено подачу нафти через трубопровід "Дружба". Аналогічну за змістом заяву зробив і прем’єр Словаччини Роберт Фіцо. Зазначені заходи впливу на український ринок не мали.

23 лютого прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його Братислава зупиняє екстрені поставки електроенергії Україні.

