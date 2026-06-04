Трамп атакував республіканців після голосування за обмеження його повноважень щодо Ірану

Трамп розкритикував демократів та республіканців, звинувативши їх у тому, що вони ставлять політичну боротьбу вище за національні інтереси країни.

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на рішення Палати представників, яка підтримала резолюцію про обмеження його повноважень щодо ведення військових дій проти Ірану без схвалення Конгресу.

У дописі в соціальній мережі Truth Social американський лідер назвав голосування безглуздим та звинуватив своїх політичних опонентів у спробі зірвати переговорний процес із Тегераном.

За словами Трампа, рішення Палати представників було ухвалене саме тоді, коли адміністрація США перебуває на фінальному етапі переговорів щодо припинення конфлікту з Іраном.

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"Це сталося саме в розпал моїх фінальних переговорів щодо припинення війни з Ісламською Республікою Іран. Хто б зробив таку непатріотичну річ? Вони знають, на якому етапі перебувають переговори", – заявив президент США.

Особливо гостро Трамп розкритикував демократів, звинувативши їх у тому, що вони ставлять політичну боротьбу вище за національні інтереси країни.

"Демократи керуються синдромом ненависті до Трампа. Вони воліють, щоб наша країна зазнала поразки, ніж дати мені ще одну з багатьох перемог", – написав він.

Дісталося й чотирьом республіканцям, які підтримали резолюцію разом із демократами. Американський президент заявив, що вони лише намагаються привернути до себе увагу.

"Щодо чотирьох республіканців, то це зовсім інша історія – вони просто позують перед публікою. Їм слід соромитися себе", – наголосив Трамп.

Напередодні Палата представників США схвалила резолюцію, яка вимагає від президента отримувати дозвіл Конгресу для продовження військових операцій проти Ірану. Документ підтримали не лише демократи, а й четверо членів Республіканської партії, що стало рідкісним випадком відкритого виступу проти позиції глави держави.

Втім, подальша доля резолюції залишається невизначеною. Для набуття чинності її ще має розглянути Сенат. Навіть у разі схвалення обома палатами документ може бути заблокований президентським вето.

Дискусія навколо повноважень президента активізувалася на тлі затяжного конфлікту між США та Іраном, а також зростання критики військової кампанії всередині країни. Згідно з останніми соціологічними опитуваннями, 61% американців вважають помилковим рішення адміністрації Трампа розпочати військову операцію проти Ірану.

У Сенаті тим часом вже перебуває на розгляді аналогічна резолюція, яка також передбачає посилення контролю Конгресу над рішеннями президента щодо застосування військової сили проти Тегерана.

Скандал навколо Ірану та політики Трампа

Нагадаємо, Палата представників США вперше за час політичної конфронтації щодо Ірану ухвалила резолюцію, яка фактично обмежує дії президента Дональда Трампа у веденні військових операцій. Документ підтримали не лише демократи, а й четверо республіканців, що стало помітним сигналом внутрішнього розколу в Республіканській партії.

Як повідомляє New York Times, голосування відбулося з результатом 215 "за", 208 "проти". Резолюція вимагає від адміністрації Трампа або вивести американські сили з операцій проти Ірану, або отримати офіційний дозвіл Конгресу на продовження бойових дій. Це стало "суттєвою доганою" для Трампа та його підходів у вирішенні конфлікту.

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