Палата представників схвалила обмеження повноважень Трампа щодо Ірану

На бік опозиції перейшла низка республіканських сенаторів.

Палата представників США ухвалила резолюцію щодо обмеження воєнних повноважень президента Дональда Трампа щодо Ірану. Про це повідомляє CNN, додавши, що це стало "суттєвою доганою" для Трампа та його підходів у вирішенні конфлікту.

Видання відзначає, що демократи як у Палаті, так і в Сенаті вже кілька разів ініціювали голосування щодо обмеження повноважень Трампа. І останніми тижнями ці дії отримують все більше підтримки серед членів Республіканської партії.

Зазначається, що спільна резолюція, прийнята Палатою представників, повинна також бути схвалена і Сенатом. Водночас для її реалізації не потрібен підпис президента США. В Палаті схвалення резолюції отримало 215 голос, тоді як 208 було проти. Її підтримали зокрема четверо республіканців, які фактично перейшли на бік опозиції. Йдеться про Томаса Массі, Брайана Фіцпатріка, Тома Баррета та Уоррена Девідсона.

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Війна на Близькому Сході: важливі новини

Нагадаємо, раніше стало відомо, що між президентом США Дональдом Трампом та премʼєром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу стався конфлікт на тлі переговорів щодо завершення війни на Близькому Сході. Трамп звинуватив Нетаньягу у тому, що Ізраїль за ескалацію конфлікту в Лівані. Це ледь не стало приводом для Ірану вийти з переговорів про завершення війни в регіоні.

Сам Трамп раніше неодноразово заявляв, що війна в Ірані може бути завершена "найближчим часом". Нещодавно він також заявив, що не ставить жодних дедлайнів для цього, однак він хоче, аби це сталося.

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