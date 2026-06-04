Палата представників вперше кинула виклик Трампу щодо війни з Іраном

Резолюція вимагає від адміністрації Трампа або вивести американські сили з операцій проти Ірану, або отримати офіційний дозвіл Конгресу.

Палата представників США вперше за час політичної конфронтації щодо Ірану ухвалила резолюцію, яка фактично обмежує дії президента Дональда Трампа у веденні військових операцій. Документ підтримали не лише демократи, а й четверо республіканців, що стало помітним сигналом внутрішнього розколу в Республіканській партії.

Як повідомляє New York Times, голосування відбулося з результатом 215 "за", 208 "проти". Резолюція вимагає від адміністрації Трампа або вивести американські сили з операцій проти Ірану, або отримати офіційний дозвіл Конгресу на продовження бойових дій.

Водночас документ поки не має остаточної сили. Його ще має розглянути Сенат, де перспективи ухвалення залишаються невизначеними. Навіть у разі схвалення обох палат, для набуття обов’язкової юридичної сили резолюція потребуватиме підпису президента або подолання вето двома третинами голосів, що робить її реалізацію складною.

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Голосування стало показовим через позицію частини республіканців. Проти лінії президента виступили Томас Массі, Браян Фіцпатрік, Том Барретт і Воррен Девідсон. Це, за оцінками експертів, свідчить про зростаюче невдоволення затяжною військовою кампанією.

Спікер Палати представників Майк Джонсон розкритикував документ, заявивши, що він "послаблює позиції США на переговорах" і є ризикованим для національної безпеки. Натомість демократи наполягають, що Конгрес має повернути собі ключову роль у питаннях воєнних рішень, особливо щодо тривалих конфліктів за кордоном:

"Більшість республіканців підтримали версію адміністрації про те, що Іран становив пряму загрозу США".

Рішення ухвалили на тлі загострення ситуації у регіоні. Переговори між Вашингтоном і Тегераном зайшли у глухий кут, ціни на нафту зростають уже третій день поспіль, а бойові дії в районі Перської затоки відновилися.

Експерти зазначають, що навіть попри політичний резонанс, практичний вплив резолюції може бути обмеженим, однак вона чітко демонструє посилення внутрішньополітичного тиску на адміністрацію Трампа щодо війни в Ірані.

Наслідки війни з Іраном для США

Нагадаємо, в аналізі американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень йдеться, що після 39-денної військової кампанії проти Ірану США витратили критичну кількість ключових ракет. Деяких видів зброї доведеться чекати до 2031 року.

22 травня у відставку подала директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард, яка була противником воєнних операцій проти Венесуели та Ірану. У своїй заяві Габбард послалася на необхідність подбати про чоловіка, який страждає на рак. Останнім днем її роботи на посаді вказано 30 червня.

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