Режим Асада опинився в лещатах швидкого наступу одразу кількох повстанських угруповань, які атакують з різних напрямків.

Доки сили руху Хайят Тахрір аш-Шам готуються до штурму ключового міста Хомс, інші угруповання сирійських повстанців успішно просуваються на півдні та сході Сирії. Про це пише Reuters.

"Відтоді, як повстанці вторглися в Алеппо тиждень тому, урядова оборона розвалювалася по всій країні із запаморочливою швидкістю, по мірі того як повстанці захоплювали низку великих міст і повставали в місцях, де повстання давно здавалося закінченим", – йдеться у публікації.

Так ісламісти Хайят Тахрір аш-Шам заявили, що вони вже стоять "біля стін" Хомса після того, як пізно ввечері в п'ятницю зайняли останнє село на його північній околиці. Захоплення Хомса розріже контрольовану урядом територію на дві окремі частини – зі столицею Дамаском на півдні та зі стратегічно важливим регіоном Латакія на узбережжі Середземного моря. Латакія – це не лише місце розташування двох важливих баз росіян – морської і повітряної, – але й місце компактного проживання алавітської релійгійної меншини, станового хребта режиму Асада.

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Сирійський військовий офіцер сказав, що в суботу вранці після нічних інтенсивних авіаударів по повстанцях у боях спостерігалося затишшя. Також він розповів, що великий конвой військ і транспортних засобів передислокувався з Пальміри (важливого міста в центральній пустелі), щоб допомогти обороні Хомса.

Однак рішення зняти війська з Пальміри мало катастрофічні наслідки. Як повідомляє турецька агенція Anadolu, повстанці з іншого угруповання взяли місто під свій контроль разом із прилеглими селищами. Пальміра була однією з важливих точок, за яку точилися запеклі бої в першій половині сирійської війни. Завдяки допомозі РФ, урядова армія змогла захопити Пальміру у 2017 році. Тоді Росія зробила контроль Пальміри одним із стовпів своєї пропаганди щодо сирійської війни.

Однак втрата Пальміри зараз, схоже, є найменшою з проблем режиму Асада. На півдні від Дамаска розгортається вкрай успішний наступ іншого блоку повстанців, який останніми роками вважався "замиреним", хоча і не підконтрольним уряду. На тлі успішного наступу Хайят Тахрір аш-Шам на півночі південний альянс розірвав домовленості з урядом і зараз наступає на столицю Сирії. Зокрема ці загони повстанців вже контролюють важливі південні міста Дераа, Сувейда і Кунейтра.

Фактично уряд в Дамаску вже не має прямого виходу до кордонів з Йорданією, Іраком та Туреччиною. Зовнішня допомога в теорії може надійти хіба що з Лівану, однак там Ізраїль вже розгромив основні сили Хезболи.

Також поки не взятий Хомс, уряд Башара Асада ще може сподіватися на допомогу Росії через порти в Латакії.

Ситуація у Сирії: останні новини

Як писав УНІАН, Іран 6 грудня почав евакуацію своїх військових і дипломатичного персоналу з Сирії. Це свідчить про неспроможність Тегерану допомогти сирійському диктатору Башару Асаду протистояти повстанцям.

Також ми розповідали, що втрата бази в Сирії змусить Путіна шукати миру з Україною. Без морської бази в Тартусі Росія може втратити вплив на Африку і Близький Схід.

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