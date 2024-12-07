Евакуація іранців є "знаковим поворотом" для правлячого режиму.

Іран 6 грудня почав евакуацію своїх військових і дипломатичного персоналу з Сирії.

Як пише The New York Times із посиланням на джерела, це свідчить про неспроможність Тегерану допомогти сирійському диктатору Башару Асаду протистояти повстанцям.

Серед евакуйованих до сусідніх Іраку та Лівану були високопоставлені командири сил Кудс — зовнішнього підрозділу Корпусу вартових ісламської революції. Крім того, вивезли персонал КВІР, частину іранських дипломатів, їхні родини та цивільних іранців.

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За словами джерел, частину евакуації здійснюють літаками до Тегерана, а інших вивозять наземними маршрутами до Лівану, Іраку та сирійського порту Латакія.

"Іран починає евакуацію своїх сил і військового персоналу, тому що ми не можемо діяти як консультативна та підтримуюча сила, якщо сирійська армія сама не хоче воювати", — заявив іранський аналітик Мехді Рахматі, який консультує чиновників із питань регіональної стратегії.

За оцінкою NYT, евакуація іранців є "знаковим поворотом" для Асада, уряд якого Іран підтримував протягом 13 років громадянської війни в Сирії. При цьому Тегеран використовував цю країну як ключовий маршрут для постачання зброї Хезболлі в Лівані.

Крім того, разом із Росією Іран був найпотужнішим союзником сирійського уряду. На піку громадянської війни Іран також розгорнув десятки тисяч добровольців, включно з іранцями, афганцями та пакистанськими шиїтами, аби ті воювали на бої правлячого режиму.

За даними джерел, деяких військових Ірану, зокрема афганську бригаду Фатіміюн, 6 грудня перевели до "оплоту" режиму Асада — до Дамаска та Латакії.

За словами іранських посадовців, двоє високопоставлених генералів сил Кудс, які консультували сирійську армію, втекли до Іраку після захоплення повстаннями міст Хомс і Дейр-ез-Зор.

"Сирія на межі колапсу, і ми спостерігаємо спокійно… Я не розумію причини цієї бездіяльності, але чим би вона не була, це несе шкоду нашій країні", — написав член іранського парламенту Ахмад Надері в дописі в соцмережах у п’ятницю.

Він переконаний, що у разі падіння Дамаска, Іран втратив також вплив в Іраку та Лівані.

Як пише NYT, наступ повстанців збігся з моментом відносної слабкості трьох найважливіших союзників Сирії, оскільки Іран зосереджений на Ізраїлі, російські військові виснажені вторгненням в Україну, а Хезболла зазнала серйозних втрат у власній війні з Ізраїлем.

Війна у Сирії - останні новини

Як писав УНІАН, сирійські повстанці наблизилися до Хами, важливого міста на трасі Дамаск-Алеппо. Хама була взята під контроль уряду на самому початку громадянської війни і всі 13 років залишалася важливим оплотом асадитів.

В українській розвідці повідомили, що для росіян ситуація у Сирії лише погіршується, їхні сили змушені залишати країну.

У Ірані вже заявили, що готові розглянути можливість введення своїх військ у Сирію, але якщо про це проситиме уряд.

Основною метою сирійських повстанців є повалення режиму президента Башара Асада та "будівництво нової Сирії".

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