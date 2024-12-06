Якщо урядові сили не втримають місто, контрольована Асадом територія опиниться розділеною на дві ізольовані частини.

Після захоплення Хами сирійські повстанці продовжили свій сенсаційно успішний наступ та впритул підійшли до міста Хомс. Його захоплення розріже навпіл контрольовану урядом територію Сирії, повідомляє Reuters.

Окрім успішного наступу, який у західній частині Сирії ведуть сили угруповання Хайат Тахрір аш-Шам, свої здобутки мають і курди, які захопили значні пустельні простори у центрально-східній частині країни включно із важливим містом Дейр-ез-Зор. Також починаються локальні повстання проти уряду Башара Асада на півдні Сирії. Є також повідомлення про активізацію розрізнених загонів ІДІЛ, які досі діють в сирійській пустелі.

Джерела Reuters в сирійській армії заявили, що з території Іраку в південно-східну Сирію зайшли так звані Сирійські демократичні сили (SDF), пройшовши через прикордонний пункт Альбу-Камаль. На додачу у південній провінції Дера сирійські місцеві бойовики та колишні повстанці захопили одну з головних армійських баз, відому як Ліва 52, поблизу міста Герак.

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Сирійські військові заявили, що повідомлення про їх відхід урядової армії із Хомса не відповідають дійсності. Заявляється, що війська розгорнуті там уздовж "стабільних і надійних ліній оборони". Тим часом у самому Хомсі, як розповів мешканець міста, офіси головних служб безпеки Сирії спорожніли, а представники влади покинули місто.

Як зазначає Reuters, якщо ісламістські повстанці захоплять Хомс, контрольована урядом територія опиниться розрізаною на дві окремі частини – Дамаск із південними районами та прибережну Латакію на заході. Причому Латакія має критичне значення для виживання режиму Асада, адже саме там проживає алавітська меншина, з якої походить сам Асад, більшість державних чиновників та вищих армійських офіцерів. Також саме в Латакії знаходяться дві головні військові бази росіян – повітряна в Хмеймімі та морська в Тартусі. Звідси росіяни здійснювали свої військові операції в Сирії та постачали військове обладнання режиму Асада.

Загострення в Сирії: останні новини

Як писав УНІАН, на тлі наступу повстанців в Сирії президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган намагався зустрітися з сирійським лідером Башаром Асадом для перемовин, але не отримав позитивної відповіді. Президент Туреччини також заявив, що місто Хомс нібито вже перебуває в руках опозиції, яка почала наступ безпосередньо на Дамаск.

Тим часом Іран звинуватив Україну в підтримці ісламістів, що ведуть наступ в Сирії. Представник Тегерану назвав дії Києва неетичною політикою, що суперечить усім принципам і нормам міжнародного права.

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