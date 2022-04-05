Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр відреагував на звірства Росії в Україні. Політик упевнений, що нормалізації відносин з Москвою не буде, поки там Володимир Путін при владі.
Про це пише Deutsche Welle.
Штайнмаєр назвав президента РФ "бункерним розпалювачем війни". При цьому він зазначив, що Захід зазнав невдачі в багатьох питаннях, пов'язаних з Москвою, зокрема, не вдалося інтегрувати Російську Федерацію в систему безпеки Європи.
"Це гіркі підсумки, перед якими ми опинилися", - визнав Штайнмаєр.
Варто відзначити, що раніше федеральний президент Німеччини визнав свої помилки у відносинах з РФ та визнав невдачу в спробі інтегрувати Росію в структуру європейської безпеки.
Як раніше повідомляв УНІАН, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що найближчими днями Захід погодиться на подальші санкції проти Російської Федерації у зв'язку з війною і звірствами, скоєними в Київській області, зокрема в Бучі.
Він пообіцяв, що "Путін та його прихильники відчують на собі наслідки" своїх дій. За його словами, Німеччина "продовжить постачати Україні зброю, щоб країна могла захистити себе від російського вторгнення".