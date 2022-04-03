За словами дипломата, Штайнмаєр "протягом десятиліть плів павутиння контактів з Росією".

Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявляє, що для президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра відносини з Росією залишаються "фундаментальними", незважаючи на війну проти України.

Як повідомляє "Німецька хвиля", про це дипломат сказав в інтерв'ю німецькому виданню Der Tagesspiegel.

"Для Штайнмаєра відносини з Росією були і залишаються чимось фундаментальним, навіть священним, хоч би що відбувалося, навіть агресивна війна не відіграє тут великої ролі", - зауважив Мельник.

"З погляду Путіна немає ніякого українського народу, мови, культури, а як наслідок і ніякої держави. Здається, Штайнмаєр поділяє думку, що українці не є суб'єктом", - припустив дипломат.

Крім того, на його думку, президенту Німеччини "незнайоме почуття такту, принаймні щодо українців".

Мельник переконаний, що Штайнмаєр теж несе частину відповідальності за те, що Німеччина отримала значну залежність від російського вугілля, а також нафти та газу. "Штайнмаєр протягом десятиліть плів павутиння контактів з Росією. До цього залучені багато людей, котрі мають значний вплив у нинішній урядовій коаліції", - заявив Мельник.

Ще одним аспектом, який згадав український посол, стала координація поставок німецької зброї для України. На думку Мельника, міністерство оборони Німеччини могло б краще координувати свої дії з української стороною для узгодження всіх питань, пов'язаних зі списком потрібних Україні озброєнь та спорядження.

Видання зазначає, що Мельник не вперше критикує Штайнмаєра за його проросійську позицію. У президента країни критику українського посла постійно відкидали.

***Штайнмаєр до обрання президентом посідав у кількох урядах посаду міністра закордонних справ Німеччини, а також голови відомства федерального канцлера.

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