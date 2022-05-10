Джен Псакі нагадала, що наказ про повномасштабний наступ на Україну віддав президент РФ.

Спікер Білого дому Джен Псакі відреагувала на звинувачення президента Російської Федерації Володимир Путін у причетності союзників НАТО до війни в Україні. Вона заявила, що подібні заяви - абсурд.

Про це прес-секретаря Білого дому розповіла під час брифінгу.

За її словами, заяви Путіна під час параду в Москві - "версія ревізіоністської історії, яка прийняла форму дезінформації, яку занадто часто сприймали як російську п'єсу".

"Припущення про те, що ця війна, якою керував президент Путін, була викликана агресією Заходу або планами заходу, є свідомо неправдивим та абсурдним", - підкреслила Псакі.

При цьому вона нагадала, що саме президент Росії віддав наказ про повномасштабне вторгнення в Україну.

Як раніше повідомляв УНІАН, президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що війна в Україні - це "попереджувальна відсіч агресії"з боку НАТО. Водночас попри прогнози багатьох аналітиків і військових експертів, президент РФ не оголосив війну Україні та мобілізацію в Росії.

Крім того, посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявив, що промова Путіна на військовому параді в Москві 9 травня показала, що у нього немає підстав оголошувати про перемогу в Україні.

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