Подоляк підкреслив, що російські військові гинуть, не захищаючи свою країну, а намагаючись окупувати іншу.

Для широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну не було жодних раціональних причин, окрім хворобливих імперських амбіцій Кремля.

Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк написав у Twitter.

"Проговорімо ще раз. Країни НАТО не збиралися нападати на Росію. Україна не планувала атакувати Крим. Російські військові гинуть, не захищаючи свою країну, а намагаючись окупувати іншу. У цієї війни не було жодних раціональних причин, окрім хворобливих імперських амбіцій РФ", - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін заявив, що війна в Україні - це "попереджувальна відсіч агресії" з боку НАТО. Російський диктатор під час виступу на параді згадав про "спецоперацію" в Україні, виправдавши свої дії.

Попри прогнози багатьох аналітиків та військових експертів, Путін не оголосив війну Україні та мобілізацію в Росії.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський у своїй промові з нагоди Дня перемоги над нацизмом заявив, що зовсім скоро в Україні буде два Дні Перемоги, а в когось не залишиться жодного.

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