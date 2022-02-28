Розмова Макрона з Путіним тривала одну годину 30 хвилин.

Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з українським колегою Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. Головною темою розмови став напад Російської Федерації на Україну.

Про це повідомив Єлисейський палац

Зазначається, що розмова Макрона з Путіним тривала одну годину 30 хвилин. При цьому президент Франції звернувся до російського ватажка припинити удари по цивільному населенню і убезпечити основні дороги в Україні.

У свою чергу Путін нібито "підтвердив свою готовність до цього".

Крім того, Макрон заявив, що наполягає на "необхідності негайного припинення вогню".

Також президент Франції провів кілька розмов Володимиром Зеленським.