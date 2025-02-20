Навіть у союзній США Австралії спробували пояснити Трампу, хто на кого напав насправді і хто є агресором.

Союзниця США у сфері безпеки Австралія заявила, що Росія є агресором і, що війна має бути завершена на умовах України.

Міністр оборони Австралії Річард Марлз заявив, що війна призвела до величезних людських жертв, але це не може бути миром за будь-яких умов, пише Reuters. "Війна має бути розв'язана на умовах України, тому що агресором тут є РФ, на карту поставлено цілісність глобального заснованого на правилах порядку", - сказав Марлз.

"Ми вітаємо спроби покласти цьому край, але це не може бути зроблено на жодних умовах, це має бути на умовах України, і ми продовжимо підтримувати Україну в цьому", - заявив він.

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Видання зазначило, що Австралія є важливим союзником США у сфері безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні, де їх турбує нарощування військової могутності Китаю.

Консервативна опозиція Австралії також розкритикувала позицію Трампа щодо України. "Президент Трамп помиляється", - сказав Пітер Даттон, лідер Ліберальної опозиційної партії, який був міністром оборони, коли РФ напала на Україну.

"Думка про те, що президент Зеленський або український народ розпочали цю війну або якимось чином вони були відповідальні за війну, просто невірна", - сказав Даттон,

"Австралія повинна стояти твердо і гордо разом із народом України. Це демократія, і це боротьба за цивілізацію. Путін - диктатор-вбивця, і ми не повинні поступатися йому ні дюйма", - сказав він.

Заяви Трампа про Україну

Президент США Дональд Трамп засудив президента України Володимира Зеленського, назвавши його "диктатором", і попередив Зеленського, що йому потрібно діяти швидко, щоб забезпечити мир, інакше він втратить країну.

Ці дивні заяви, що пролунали після того, як Трамп звинуватив Україну в тому, що РФ на неї напала 2022 року, посилили побоювання Європи в тому, що Трамп грає на боці Кремля.

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