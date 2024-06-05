Найбільше тайванців бентежить, що США можуть "кинути" їх так само, як залишили Україну без критичної допомоги майже на півроку.

Екзистенційна боротьба України проти російського вторгнення надихає Тайвань і дає острівній державі надію, що вона так само зможе встояти проти можливого вторгнення Китаю. Тайвань не просто спостерігає за спротивом українців, але й робить висновки для себе, пише Fox News.

"Боротьба України ніде не має такого глибокого резонансу, як на берегах Тайваню. Народ Тайваню бачить себе в боротьбі східноєвропейської нації — порівняння стає ще більш різким через зростаючий альянс між президентом Китаю Сі Цзіньпіном і президентом Росії Володимиром Путіним", – йдеться у публікації.

Українці надихнули тайванців провести певні зміни як у військовій, так і в соціальній політиці, зокрема на острові розробили дорожню карту використання підтримки США. Зокрема Тайвань підвищив видатки на оборону до понад 2% ВВП і збільшив тривалість строкової служби з 4 до 12 місяців.

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Донедавна армія Тайваню здебільшого зосереджувалася на суто військових аспектах підготовки до відбиття китайського десантного вторгнення, але війна в Україні спонукала розглянути більш широкий спектр реагуваня. Зокрема на Тайвані зрозуміли важливість збереження національної єдності в умовах війни та потребу постійно доводити союзникам за кордоном, що їхня підтримка має значення.

Проте політична боротьба в Конгресі США, через яку Україна довго не могла отримати критично необхідну допомогу, дуже насторожила Тайвань.

"Незалежно від того, добре це чи погано для України, полягає в тому, що Україна може мати кілька джерел зброї та поставок – не лише зі Сполучених Штатів, а й із європейських країн. Але ми можемо мати лише одне зі США", – сказав президент тайванського аналітичного центру The Prospect Foundation доктор І-Чунг Лай.

Напруженість довкола Тайваню

Як писав УНІАН, Китай час від часу проводить масштабні військові навчання біля берегів Тайваню, під час яких відпрацьовує морську та повітряну блокаду острова, а також ракетні, артилерійські та бомбові удари по ньому. Останні такі навчання відбулися у травні.

Напередодні президент США Джо Байден в інтерв’ю журналістам заявив, що не виключає застосування сили у випадку, якщо Китай таки вторгнеться на Тайвань.

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