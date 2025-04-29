Міністр закордонних справ Сибіга закликав членів Радбезу висловити "рішучу підтримку крокам України до миру".

Рада Безпеки ООН 29 квітня проведе засідання щодо російської агресії проти України та продовження її терору проти мирного населення. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі Х, зазначивши, що засідання ініціювала Франція.

"Україна віддана мирним зусиллям. Ми погодилися з пропозицією США щодо повного припинення вогню 49 днів тому, але Росія не погодилася. Це чітко свідчить про те, хто зацікавлений у мирі, а хто бажає продовження війни", - наголосив український міністр.

Він закликав членів Радбезу "висловити свою рішучу підтримку крокам України до миру, чітко засудити ескалацію терору Росії проти цивільного населення та зайняти принципову позицію щодо необхідності посилення тиску на Москву".

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Також Сибіга висловив вдячність своєму французькому колезі "за організацію цієї зустрічі та демонстрацію твердої солідарності з Україною". Засідання Ради Безпеки ООН розпочнеться о 23-й годині за Києвом.

Терор РФ проти мирного населення Україні: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, вночі 29 квітня Росія масовано атакувала Дніпропетровську область ударними безпілотниками. У Губініській громаді Самарівського району загинула 12-річна дівчинка. Також постраждали дівчинка 6 років і двоє дорослих. Ворожі дрони частково зруйнували приватний будинок і господарську споруду. По Нікопольщині війська РФ гатили артилерією та FPV-дронамі, у результаті поранили 47-річну жінку.

Крім того, цієї ж ночі РФ била "шахедами" й по інших областях. Так, на території Києва та Київської області протиповітряна оборона збивала російські дрони-камікадзе. Внаслідок падіння уламків у Деснянському районі згоріла триповерхова будівля бази відпочинку. Постраждала одна жінка, їй надали допомогу на місці.

25 квітня внаслідок російського удару по житловій багатоповерхівці у Павлограді загинули двоє дорослих і дитина, 10 людей отримали поранення. У людей були отруєння продуктами горіння, також у них діагностуваличерепно-мозкові травми, переломи, рвані рани.

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