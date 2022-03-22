Удари по гаманцю союзників президента РФ тривають.

Два дні тому міністр економіки Франції Брюно Ле Мер повідомив, що в країні заморозили активи російських олігархів на суму €850 мільйонів. Італія в цьому плані досягла не менш вражаючих результатів. Як заявив прем'єр-міністр Маріо Драгі, в державі зберігаються €800 млн, які належить багатіям з РФ. І як мінімум до закінчення війни власники цих грошей не зможуть ними розпоряджатися.

Сьогодні, 22 березня, президент України Володимир Зеленський виступив у Монтечіторіо, де розташовується уряд Італії. Він закликав блокувати всі російські активи і підтримати заборону на використання російськими судами європейських портів. У відповідь Маріо Драгі заявив, що Італія має намір знизити залежність від РФ в енергетичній сфері.

Окремо глава уряду відзначив удар по російських багатіях: "В Італії ми заморозили активи російських олігархів, наближених до Путіна, на суму €800 мільйонів".

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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