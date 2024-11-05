Стосовно пропозиції України у союзників можуть бути різні думки.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що навколо можливості перехоплення російських ракет у повітряному просторі над Україною силами НАТО точаться складні дискусії, зокрема, у питанні меж права на самооборону.

"Чи маємо ми право збити таку ракету тільки після того, як вона перетне наш кордон? У цьому сумнівів немає, але тільки тоді може статися те, що сталося у Пшеводові. Уламки можуть спричинити значні пошкодження, травми або навіть смерть", - пояснив він TVN24.

Водночас, за словами Сікорського, стосовно пропозиції України можуть бути різні думки. Ймовірно, міністри НАТО на майбутній зустрічі знову повернуться до цієї теми.

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"Це питання погодження та обговорення між нашими союзниками. Зараз у нас новий генеральний секретар НАТО, і вже на наступному тижні відбудеться чергова зустріч міністрів НАТО. Можливо, ця тема стане частиною порядку денного переговорів", - припускає очільник польського МЗС.

Збивання ракет над Україною

Нещодавно президент Володимир Зеленський обурився тим, що союзники разом збивали ракети та дрони у небі Близького Сходу, а аналогічного рішення про спільне збиття російських ракет та іранських "шахедів" у небі України досі немає.

Як повідомляв УНІАН, члени Палати представників Конгресу США від обох партій закликають президента Джо Байдена дати дозвіл Польщі збивати російські ракети над Україною.

У Politico вважають, що США діють сміливо в Ізраїлі та обережно в Україні, оскільки Росія озброєна ядерною зброєю, а Іран – ні.

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