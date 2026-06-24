У Москві заговорили про мирні переговори, але відхилили одну з ключових умов

За словами Лаврова, Росія готова до переговорів у будь-який момент.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не буде зупинятися на лінії фронту для початку мирних переговорів. Його слова цитують росЗМІ.

За словами Лаврова, РФ готова до переговорів у будь-який момент. Однак він додав, що для цього потрібні "серйозні пропозиції".

Також глава МЗС РФ заявив, що Москва не відмовляється від контактів з Європою, але хоче "конструктиву".

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"Якщо у Європи раптом з’явиться щось дійсно конструктивне, то, напевно, ми будемо готові вислухати", – сказав Лавров.

Крім того, він запевнив, що будь-яка пропозиція з європейських столиць "буде піддана ретельному аналізу".

Путін заговорив про готовність до мирних переговорів

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія нібито готова до мирних переговорів, але виключно на основі так званих "стамбульських домовленостей" 2022 року. Він додав, що у нього "немає підстав відходити від них".

Також як основу для можливих зустрічей Путін назвав "принципи Стамбула й Анкориджа", так звані "реалії на землі" та ультимативну заяву МЗС РФ у 2024 році.

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