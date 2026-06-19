Лавров назвав 'ультиматумом' пропозиції Європи щодо мирних переговорів

Москва заявляє про неприйнятність європейських умов мирного процесу та звинувачує ЄС у втраті нейтральності.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров розкритикував останні ініціативи європейських країн щодо умов можливих переговорів про завершення війни в Україні, назвавши їх "ультиматумом". За його словами, діалог із Росією неможливий через тиск і вимоги, які висуває Європа, пише Bloomberg.

Лавров заявив, що "довіру неможливо відновити за допомогою ультиматумів", коментуючи позицію, яку, за його словами, озвучили європейські лідери під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Лондоні.

Йдеться про домовленості Великої Британії, Франції та Німеччини, досягнуті після переговорів 7 червня. Тоді сторони обговорювали можливі умови припинення війни, включно з вимогами щодо припинення бойових дій та старту переговорів уздовж нинішньої лінії фронту.

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У відповідь Лавров повторив позицію Москви про те, що Європа не може виступати нейтральним посередником, оскільки, на думку російської сторони, підтримує Україну, запроваджує санкції та веде "правову війну" проти Росії.

"Ми розглядаємо Європу як сторону, яка прагне поразки Росії", – заявив він, додавши, що переговори з нею у нинішніх умовах неможливі.

Окремо Лавров попередив про ризики прямої конфронтації між НАТО та Росією, заявивши, що вона "може швидко перерости в обмін ядерними ударами з катастрофічними наслідками".

Водночас він наголосив, що Москва залишається відкритою до переговорів за умови врахування так званих "корінних причин конфлікту", серед яких Росія називає розширення НАТО та військову підтримку України з боку Заходу.

Європа і Росія - останні новини

Як повідомляв УНІАН, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступили проти ЄС за те, що той розпочав діалог з російським диктатором Володимиром Путіним, внаслідок чого лідери двох найбільших країн Європи опинилися на шляху конфлікту зі значною частиною решти держав блоку.

За даними Politico, лідери деяких країн, які найбільше виступають проти РФ, а також Данії та Нідерландів, підтримали Макрона та Мерца, тоді як деякі з них проявили безпрецедентну лють щодо Кошти, розповіли троє посадовців.

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