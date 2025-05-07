ВІйськові саме цієї дивізії знущалмся над людьми в Бучі та розстрілювали українських військовополонених.

У РФ повідомили про смерть командира 76-ї десантно-штурмової дивізії ВДВ (Псковська дивізія) полковника Абдулазіза Шихабідова.

Як йдеться у повідомленнях російських соцмереж, Шихабідова вже навіть поховали на Троєкурівському кладовищі в Москві.

Російський диктатор Володимир Путін призначив його на посаду командира Псковської дивізії 10 березня 2025 року.

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До початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Шихабідов брав участь у боях російських окупантів у Південній Осетії та Сирії.

За російськими окупантами з 76-ї ДШД водиться чимало воєнних злочинів. Зокрема в Офісі генпрокурора повідомляли, що окупанти з 76-ї ДШД воюють проти України ще з 2014 року, а після 2022 року намагалися окупувати Київську область і розстрілювали цивільних у Бучі.

Крім того, окупанти з 76-ї десантно-штурмової дивізії у грудні 2023 року розстріляли українських військовополонених біля Роботиного.

Війна в Україні: новини

Псковський десантник розповів, як їхня "еліта" воює в Україні та мародерствує. Він здався в полон ЗСУ без жодного пострілу.

Путін не планує відмовлятися від спроб повного захоплення України, тож подальший хід війни залежатиме від наявності людських ресурсів у Києва та західної військової допомоги. Таку думку висловив генерал у відставці, колишній командувач військ США в Афганістані Девід Маккірнан.

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