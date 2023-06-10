Обсяги передачі боєприпасів до РФ різко підскочили одразу ж після 24 лютого 2022 року.

Олександр Лукашенко передав російській владі понад 130 тонн боєприпасів за рік. Таким чином самопроголошений президент Білорусі допомагав вбивати українців.

За даними Моніторингової групи "Білоруський Гаюн", Мінськ досі передає боєприпаси до Росії, яка веде криваву війну проти України.

"131 582 тонни боєприпасів передав режим Лукашенка РФ за 1 рік", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обсяги передачі боєприпасів з Білорусі до Росії зросли в десятки разів одразу ж після 24 лютого 2022 року.

Снаряди вивозили на станції:

у прикордонні з окупованими Донецьком і Луганськом;

прямо в Крим;

і в 110 км від кордону з Грузією.

Позиція Білорусі щодо війни в Україні-останні новини

Офіційний Мінськ з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну всіляко допомагав російському диктатору Володимиру Путіну вбивати українців. За це Олександр Лукашенко наприкінці 2022 року отримав від Москви комплекси С-400 та "Іскандер", які одразу ж поставили на бойове чергування.

6 червня 2023 року моніториногова група "Білоруський Гаюн" повідомила, що Росія дійсно передала Білорусі кілька ЗРС великої та середньої дальності С-400. Один з них несе бойове чергування в Мінській області.

Крім того, 9 червня Путін зустрівся з Лукашенком і уточнив терміни розміщення ядерної зброї в Білорусі.

Також в Гомельському районі Білорусі недалеко від кордону з Україною почали будувати військове містечко для Сил Спеціальних Операцій.

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