Лідери ЄС на саміті назвуть важливим кроком створення Спецтрибуналу під егідою Ради Європи.

Саміт лідерів Євросоюзу, що відбудеться 20-21 березня у Брюселі, підтримає Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України, і у висновках Європейської ради буде підкреслено необхідність притягнення до відповідальності винних та заявлено про важливість створення спецтрибуналу.

Про це пише Європейська правда, посилаючись на проєкт тексту висновків саміту, який отримала у розпорядження.

Зазначається, що лідери ЄС на саміті назвуть важливим кроком створення Спецтрибуналу під егідою Ради Європи, який має на меті покарати винних за злочин агресії Росії проти України, насамперед російського диктатора Володимира Путіна та найвище керівництво РФ.

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Водночас, ідеться, частину висновків, присвячену Україні, не підтримає Угорщина, тож очікується, що її затвердять 26 держав ЄС із 27.

"Європейська рада підтверджує рішучу відданість Євросоюзу забезпеченню повної відповідальності за воєнні злочини та інші найтяжчі злочини, скоєні у зв'язку з російською агресією проти України. У цьому контексті прогрес, досягнутий у створенні Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України в рамках Ради Європи, є важливим кроком", - цитує документ видання.

Трибунал для Путіна: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, у лютому 2025 року у Брюсселі сказали, що хочуть завершити процес створення установчого статуту Спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України у 2025 році. Після 13-ї зустрічі Основної групи зі створення трибуналу її учасники заявили про значний прогрес у цьому напрямку.

У березні Генсек Ради Європи Ален Берсе сказав, що нова адміністрація США не надсилає "негативних сигналів" з приводу створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. За його словами, щоб трибунал мав "тверду легітимність", потрібно, щоб над ним працювали багато країн не лише в Європі, а на всіх континентах.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський зробив заяву щодо роботи трибуналу навіть після війни. На його думку, винуватці з Росії, які розпочали війну проти України, мають піти під трибунал навіть після завершення "гарячої фази" бойових дій.

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