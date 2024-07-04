Депутату від "Національного об'єднання" Марін Ле Пен довелося виправдовуватися за підтримку з боку Росії.
Вчора Міністерство закордонних справ Росії опублікувало у мікроблозі X фотографію Марі Ле Пен з наступним підписом: "Народ Франції прагне суверенної зовнішньої політики, яка слугує його національним інтересам та відходу від диктату Вашингтона та Брюсселя. Французькі чиновники не зможуть ігнорувати ці глибокі зміни у настроях переважної більшості громадян".
В ефірі телеканалу TF1 Ле Пен заявила, що "абсолютно не відчуває відповідальності за російські провокації проти Франції та Еммануеля Макрона", назвавши заяву МЗС Росії "можливим втручанням". "Коли ви робите такий показний і провокаційний твіт, це можна прирівняти до форми втручання", - цитує її Le Figaro.
Також політик повторила, що збереже підтримку України у разі отримання абсолютної більшості у парламенті, однак не відправить французьких військових на війну.
Вибори у Франції
Як повідомляв УНІАН, після поразки на виборах до Європарламенту Макрон розпустив парламент і призначив нові вибори.
Перший тур відбувся 30 червня, другий заплановано на 7 липня. Президент Франції запевнив, що країна збереже підтримку українців після виборів.