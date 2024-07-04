Вона каже, що їхні слова можна прирівняти до втручання у вибори.

Депутату від "Національного об'єднання" Марін Ле Пен довелося виправдовуватися за підтримку з боку Росії.

Вчора Міністерство закордонних справ Росії опублікувало у мікроблозі X фотографію Марі Ле Пен з наступним підписом: "Народ Франції прагне суверенної зовнішньої політики, яка слугує його національним інтересам та відходу від диктату Вашингтона та Брюсселя. Французькі чиновники не зможуть ігнорувати ці глибокі зміни у настроях переважної більшості громадян".

В ефірі телеканалу TF1 Ле Пен заявила, що "абсолютно не відчуває відповідальності за російські провокації проти Франції та Еммануеля Макрона", назвавши заяву МЗС Росії "можливим втручанням". "Коли ви робите такий показний і провокаційний твіт, це можна прирівняти до форми втручання", - цитує її Le Figaro.

Відео дня

Також політик повторила, що збереже підтримку України у разі отримання абсолютної більшості у парламенті, однак не відправить французьких військових на війну.

Вибори у Франції

Як повідомляв УНІАН, після поразки на виборах до Європарламенту Макрон розпустив парламент і призначив нові вибори.

Перший тур відбувся 30 червня, другий заплановано на 7 липня. Президент Франції запевнив, що країна збереже підтримку українців після виборів.

Вас також можуть зацікавити новини: