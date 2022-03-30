Україна та Росія виробляють 30% світових поставок пшениці, 20% кукурудзи та від 75 до 80% соняшникової олії.

Війна в Україні може призвести до глобальної кризи, якої не було з часів Другої світової війни.

Як повідомляє New York Times, про це наголосив голова Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН Девід Бізлі під час засідання Ради безпеки ООН.

Він зазначив, що війна в Україні створює катастрофу, яка впливає на місцеве сільське господарство та глобальне постачання продовольства та зерна.

"Ми ніколи б не подумали, що щось подібне стане можливим", - підкреслив Бізлі.

За його словами, Україна та Росія виробляють 30% світових поставок пшениці, 20% кукурудзи та від 75 до 80% соняшникової олії. ВПП закуповує в Україні 50% зерна, необхідного для харчування 125 мільйонів людей у всьому світі. Зростання цін на харчові продукти, доставку та паливо спричинило збільшення операційних витрат ВПП на 71 мільйон доларів на місяць.

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