Високопоставлений чиновник альянсу впевнений, що слід очікувати масованих ударів, на зразок того, який був 8 липня.

Окупанти спробують завдати по Україні нових масованих ударів, приурочивши їх до саміту НАТО та інших подій.

Таку думку висловив високопоставлений представник НАТО в розмові з журналістами на умовах анонімності перед самітом альянсу в США, передає Бі-бі-сі. "Нам слід очікувати масованих ударів, таких як цей (удар 8 липня)", - сказав представник НАТО.

Він зазначив, що для цього РФ економить ракети, накопичуючи їх для масованих ударів.

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Крім того, представник альянсу нагадав, що Росія наполегливо намагається проводити в Європі таємні операції: диверсії, підпали, вбивства. Мета цих операцій полягає в тому, щоб підірвати у Європі впевненість у необхідності допомагати Україні.

Також представник НАТО оцінив, що економіка РФ може витримати ще три-чотири роки війни проти України. Водночас, за наявними в альянсу даними, Кремль намагається знайти нових постачальників зброї та боєприпасів, однак про які країни йдеться, представник НАТО не уточнив.

Війна в Україні: новини

За даними Генштабу ЗСУ, окупанти сфокусувалися на Покровському напрямку. Зокрема, тільки там було відбито 43 атаки. Загалом же, за минулу добу росіяни намагалися 141 раз прорвати лінію оборони українських захисників.

Тим часом Reuters повідомляє, що Іран значно збільшив виробництво ракет через угоду з РФ. Так, лише на одній із виробничих баз помітили кілька десятків нових споруд.

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