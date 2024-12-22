Про збиття цілей в повітряному просторі України все ще не йдеться.

Польща готова збивати російські ракети, однак це станеться лише за однією умови. Про це заявив міністр національної оборони країни Владислав Косіняк-Камиш в інтерв’ю "Голосу Америки"

"Ми підготували систему ППО, у нас також є посилена ППО. Йдеться про аеропорт Жешув, який передається під охорону НАТО. Наші союзники Америка, Британія, Німеччина, Норвегія та інші країни захищають нас на авіабазі. І якщо цей повітряний простір буде порушено, ракета або дрон будуть збиті", - пояснив він.

За словами міністра, про збиття цілей в повітряному просторі України все ще не йдеться, оскільки не має єдиного рішення НАТО щодо цього. Поляки ж захищатимуть свою територію.

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"Дуже часто ми приводимо в готовність наші F-16, щоб діяти відповідно, якщо буде небезпека для Польщі для захисту нашої території... Не було такого випадку, коли б ракета була націлена на ціль на польській території, але так, минулого тижня польські F-16 злетіли і були готові захищати територію біля кордону", - підсумував Косіняк-Камиш.

У Польщі хочуть збивати російські ракети

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має намір узгодити з НАТО створення коаліції з числа сусідніх країн для перехоплення російських ракет в українському небі.

Нагадаємо, що голова польського МЗС Радослав Сікорський висловив надію, що НАТО та США змінять свою позицію й дозволять збивати ракети РФ над Україною силами ППО союзників. Як заявив представник МЗС Польщі Павел Вронський, через свою позицію Сікорський "неодноразово піддавався критиці всередині Альянсу".

Також Сікорський наголошував, що Польща "конституційно зобов'язана" збивати ракети, що прямують на її територію, однак НАТО забороняє це робити.

Водночас Москва погрожує країнам НАТО "паритетними" заходами через заяви Польщі про можливість збивати російські ракети над Україною.

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