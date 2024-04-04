Найголовніша помилка - нав’язування Україні рішення, зокрема про закінчення війни, без "голосу" самої країни.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський вважає, що є великою помилкою відсутність у Європейського Союзу та НАТО стратегії щодо РФ.

Про це Ліпавський сказав у інтерв’ю Deutsche Welle. "Загальних дебатів про нашу стратегію щодо Росії не ведуть ні в НАТО, ні в ЄС. Я вважаю це помилкою. Я вважаю, що ми повинні вести такі дебати. Під час такої дискусії потрібно обговорювати та те, як має закінчитися війна в Україні", - сказав він.

Він перерахував принципи суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, Будапештський меморандум 1991 року та зазначив, що, якщо "немає такої реальної стратегії", треба дотримуватися принципів, які є.

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Як пише видання, окремо міністр виділив принцип, згідно з яким держава і народ України повинні мати право голосу при ухваленні рішення про майбутній мир із Росією. "Найбільшою помилкою, яку ми, Захід або провідні сили, могли б зробити, було б нав'язувати або диктувати Україні будь-яке рішення, не запросивши її до участі в цьому процесі. Вони відчують себе зрадженими, а це не призведе до міцного і справедливого миру та безпеки в Європі", - наголосив Ліпавський.

На його думку, заморожений конфлікт не принесе Європі миру. "Мене не тішить, коли я чую про заморожування конфлікту, бо в Україні конфлікт було заморожено з 2014 року, а нинішня війна - це просто продовження замороженого конфлікту, який розпочався у 2014 році. Тож, на мій погляд, це не принесе справедливого і міцного миру на європейському континенті", - вважає він.

Ліпавський додав, що війна в Україні стала наслідком масштабнішої проблеми - російського імперіалізму. "Справжня проблема - це ідея, що лідер Кремля, чи то Путін, чи хтось інший, може піти, захопити шматок території грубою силою і проголосити: "Це моє", - пояснив Ліпавський.

Він нагадав про дії Кремля у Криму, Грузії, Придністров'ї та вказав, що російська пропаганда вже націлилася на країни Балтії, Польщу і навіть Чехію. "Тому нам потрібно убезпечити Європу, ЄС, Чехію, а просте прагнення до заморожування безпеки не принесе. Але я не виключаю жодних сценаріїв, звісно, багато чого може статися", - сказав міністр.

Допомога Україні від Чехії:

Як відомо, Прага від початку повномасштабної війни підтримує Україну, а також виступає за її вступ до НАТО та Євопейського союзу.

Також Чехія разом із партнерами працює над тим, щоб Україна могла якомога швидше отримати боєприпаси. За словами Ліпавського, міцний захист України - це захист усієї Європи. Також він зазначив, що вони прагнуть збільшити свою обороноздатність.

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