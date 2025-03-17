Кремль також категорично проти розміщення миротворців НАТО в Україні.

Росія домагатиметься "залізних" гарантій у будь-якій мирній угоді щодо України, що ця країна не стане членом НАТО і збереже нейтральний статус.

Як пише Reuters, про це заявили в російському міністерстві закордонних справ. Видання зазначило, що в одному з інтерв'ю, у якому не згадувалась пропозиція про припинення вогню, заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко заявив, що будь-який довгостроковий мирний договір щодо України має відповідати вимогам Москви.

"Ми будемо вимагати, щоб залізні гарантії безпеки стали частиною цієї угоди. Частиною цих гарантій має бути нейтральний статус України, відмова країн НАТО прийняти її в альянс", - заявив чиновник.

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Кремль також категорично проти розміщення миротворців НАТО в Україні, додав Грушко.

Нагадаємо, Велика Британія і Франція заявили, що готові направити миротворчі сили для моніторингу будь-якого припинення вогню в Україні. Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе заявив, що його країна також відкрита для запитів.

"Неважливо, під якою назвою будуть розміщені контингенти НАТО на території України: чи то Євросоюз, НАТО, чи то в національній якості", - сказав Грушко.

"Якщо вони там з'являться, значить, вони будуть розміщені в зоні конфлікту з усіма наслідками, що випливають для цих контингентів, як для сторін конфлікту", - пригрозив путінський чиновник.

А ось про розміщення неозброєних постконфліктних спостерігачів можна буде говорити, за словами Грушка, тільки після вироблення мирної угоди.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що розміщення миротворчих військ в Україні - це питання, яке має вирішувати Київ, а не Москва.

Грушко на це відповів, що європейські союзники Києва повинні розуміти, що тільки виключення членства України в НАТО і виключення можливості розміщення іноземних військових контингентів на її території буде працювати на регіон.

"Тоді буде забезпечено безпеку України і всього регіону в ширшому сенсі, оскільки буде усунуто одну з корінних причин конфлікту", - сказав той.

Перемир'я в Україні

Президент США Дональд Трамп намагається домогтися від російського диктатора Путіна згоди на 30-денне припинення вогню, на яке Україна погодилася ще минулого тижня.

Очікується, що Трамп цього тижня поговорить із Путіним про шляхи припинення війни в Україні, повідомив спецпредставник США Стів Віткофф після повернення з того, що він назвав "позитивною" зустріччю з володарем Кремля в Москві.

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