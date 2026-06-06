Російський олігарх відвідував Київ та зустрічався із Зеленським, - Гончаренко

За словами депутата, Путін, відповідаючи на лист Зеленського, вперше згадав про візит до Києва одного з російських бізнесменів.

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив про можливу зустріч президента України Володимира Зеленського із російським олігархом у Києві.

Про це Гончаренко написав у своєму Telegram-каналі, коментуючи заяву глави Кремля Володимира Путіна, зроблену під час Петербурзького міжнародного економічного форуму.

За словами депутата, Путін, відповідаючи на лист Зеленського, вперше згадав про візит до Києва одного з російських бізнесменів. Російський лідер заявив, що олігарх нібито прибув до української столиці на запрошення президента України та відвідав його резиденцію 21 травня.

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Гончаренко стверджує, що така зустріч дійсно могла відбутися. За його інформацією, йдеться саме про Романа Абрамовича. Нардеп також заявив, що російський бізнесмен нібито приїжджав до Києва для зустрічі із Зеленським та передачі інформації між українською та російською сторонами.

Можливість переговорів Зеленського та Путіна - останні новини

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що відмова російського диктатора від прямих переговорів із президентом України обернеться для Путіна поганими наслідками для росіян. Міністр МЗС стверджує, що російський ватажок втратив свій шанс вийти з цієї провальної для нього війни.

Кілька днів тому Зеленський написав перший за час повномасштабної війни відкритий лист Путіну. У ньому український лідер звертається із закликом завершити війну та перейти до прямих переговорів на рівні лідерів. Зеленський нагадав, що 26 років тому українці позитивно ставилися до ватажка Кремля, однак, за його словами, "це вже в минулому".

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