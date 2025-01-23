Марк Рютте закликав "менше говорити про перемир'я і більше постачати зброї Києву".

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що перемога Росії над Україною підірве авторитет альянсу, і його відновлення може коштувати "трильйони додаткових витрат". Як пише Associated Press, про це Рютте сказав у кулуарах Всесвітнього економічного форуму в Давосі, Швейцарія.

"Якщо Україна програє, то для відновлення стримування решти частини НАТО це буде набагато, набагато вищою ціною, ніж та, яку ми розглядаємо на даний момент з точки зору збільшення наших витрат і нарощування нашого промислового виробництва", - заявив генсек Альянсу.

За його словами, це будуть "не мільярди додаткових витрат, а трильйони додаткових витрат".

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Рютте також закликав "менше говорити про перемир'я і більше постачати зброї Києву", а також не допустити припинення вогню на умовах РФ.

"Якщо ми укладемо погану угоду, це означатиме тільки те, що ми побачимо, як президент Росії тисне руки лідерам Північної Кореї, Ірану та Китаю, і ми не можемо цього прийняти", - сказав Рютте. "Це було б геополітично великою, великою помилкою".

Марк Рютте - інші заяви

Раніше Рютте заявив, що Володимир Путін не має права вето на те, кому можна вступити до Альянсу, а кому ні.

Рютте наголошує, що основна увага має бути спрямована на те, щоб привести Україну до мирних переговорів у "найкращій можливій позиції", щоб мир був стійким і його ніхто більше не ставив під сумнів. І саме членство в НАТО стане найпростішим результатом.

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