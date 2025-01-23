Генсек НАТО заявив, що Путіна необхідно посадити за стіл переговорів і тільки тоді починати щось вирішувати.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що кремлівський диктатор Володимир Путін не має права вето на те, кому можна вступити до Північноатлантичного альянсу, а кому ні. Він наголосив, що це можливо лише в тому разі, якщо Росія сама побажає вступити в НАТО, що "малоймовірно".

При цьому він попереджає, що бачить занадто багато політиків і всередині, і за межами України, які вже зараз обговорюють, яку роль відіграватимуть тимчасово окуповані території Росією в мирних переговорах і в контексті членства України в НАТО, пише The Guardian.

Ризик, за його словами, полягає в тому, що світ починає вести переговори з Путіним, хоча він усе ще не сидить за столом переговорів, а перебуває в Москві "і просто ставить галочки".

Відео дня

Рютте наголошує, що основна увага має бути спрямована на те, щоб привести Україну до мирних перемовин у "найкращій можливій позиції", щоб мир був стійким і його ніхто більше не ставив під сумнів. І саме членство в НАТО стане найпростішим результатом.

Інші заяви Рютте

Раніше УНІАН повідомляв, що Рютте закликав Європу збільшувати витрати на оборону. "Ми всі хочемо завершення цієї війни. Але найбільше ми хотіли б, щоб був тривалий мир. Я не знаю, як і коли завершиться ця війна. Але я знаю, що миру не буде, якщо Путін отримає, що хоче в Україні", - сказав він під час виступу в Європейському парламенті.

Крім того, генсек НАТО зробив заяву про членство України в Альянсі. Він пояснив, що цей крок це те, що європейські країни обіцяли Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: