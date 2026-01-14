Москва виставила Віткоффу і Кушнеру умову для переговорів з Путіним

У РФ хвалять команду Трампа за готовність здати українські території і криитикують за викрадення Ніколаса Мадуро.

США найближчим часом планують направити своїх представників до Москви для обговорення умов миру в Україні. У Росії заявили, що готові до переговорів, але висунули умову.

"Президент Путін неодноразово, в тому числі за останні пару тижнів на різних заходах, підтверджував нашу позицію про відкритість до переговорів щодо України, якщо ці переговори мають серйозний характер і якщо особи, які зацікавлені в таких переговорах, дійсно до них готові і їм є що сказати", - заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, відповідаючи на питання російських ЗМІ.

У цьому контексті Лавров поскаржився, що раніше президент Франції Еммануель Макрон обіцяв зателефонувати Путіну, але минуло вже кілька тижнів, а дзвінка з Парижа російський диктатор так і не дочекався.

Навпаки, як зазначив російський міністр, всі попередні зустрічі Путіна з представниками США були "серйозними і націленими на подолання першопричин кризи в Україні". За його словами, в США, на відміну від Європи, нібито "розуміють, що без вирішення питання, пов'язаного з долею тих людей, які живуть в Криму, Новоросії та на Донбасі, і які категорично відкидають київський режим, нічого не вийде".

Лавров також підтвердив, що Росія не зацікавлена в тимчасовому припиненні вогню і має намір домагатися комплексного рішення про умови закінчення війни.

Лавров про Венесуелу

Однак похвали на адресу переговірників Трампа не завадили міністру закордонних справ Росії розкритикувати США за військову операцію у Венесуелі та погрози нападу на Іран.

"Йдеться про грубе порушення міжнародного права. В цілому, це та інші дії на міжнародній арені вказують на лінію наших американських колег щодо руйнування всієї системи, яка створювалася багато років за їхньої участі", – сказав Лавров. Він додав, що Росія залишається відданою своїм домовленостям з Венесуелою.

При цьому міністр країни, яка веде незаконну геноцидну війну проти України, обурився, що в результаті дій США у Венесуелі весь міжнародний порядок був "змитий у каналізацію" і тепер фрагментується.

"Наші американські колеги виглядають ненадійними, коли поводяться таким чином", – сказав Лавров.

Переговори США і РФ щодо України

Як писав УНІАН, посланці Дональда Трампа – Стів Віткофф і Джаред Кушнер – планують найближчим часом нову поїздку до Москви для переговорів з Володимиром Путіним щодо врегулювання війни в Україні. За даними Bloomberg, зустріч може відбутися вже в січні, хоча плани поки остаточно не затверджені і можуть бути скориговані через ситуацію в Ірані.

Білий дім офіційно заявив, що така зустріч на даний момент не запланована. Головною перешкодою залишається невизначеність щодо готовності Путіна до нової зустрічі з цією парою. Американська сторона має намір представити оновлені пропозиції щодо мирного врегулювання, включаючи гарантії безпеки для України від США та Європи, а також питання післявоєнного відновлення країни.

